Ekspor Otomotif Indonesia Capai 2,57 Miliar Dolar AS, Tunjukkan Daya Saing Global

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 15:00 WIB
Mekanik memperbaiki komponen mobil yang mengalami kerusakan di bengkel Ciganitri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 29 12 2024 .
Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik BPS Puji Agus Kurniawan mencatat ekspor produk kendaraan bermotor dan suku cadang, kecuali sepeda motor, mencapai 2,57 miliar dolar AS pada kuartal ketiga 2024 yang mencerminkan adanya daya saing produk otomotif Indonesia di pasar internasional, terutama di segmen kendaraan roda empat dan komponennya.
BANDUNG - Mekanik memperbaiki komponen mobil yang mengalami kerusakan di bengkel Ciganitri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024). Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Agus Kurniawan mencatat ekspor produk kendaraan bermotor dan suku cadang, kecuali sepeda motor, mencapai 2,57 miliar dolar AS pada kuartal ketiga 2024 yang mencerminkan adanya daya saing produk otomotif Indonesia di pasar internasional, terutama di segmen kendaraan roda empat dan komponennya. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

