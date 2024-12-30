BANDUNG BARAT - Wisatawan melihat layang-layang yang diterbangkan saat Festival Layang-layang di objek wisata Tepi Gunung Nature Park, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024). Acara yang menampilkan puluhan layang-layang tersebut sebagai upaya pelestarian permainan layang-layang serta menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Bandung Barat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr/YU

(Abdan Syakura/ANTARA FOTO)