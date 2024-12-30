...

Festival Layang-Layang di Tepi Gunung Nature Park, Daya Tarik Wisata Bandung Barat

Abdan Syakura/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 11:42 WIB
Wisatawan melihat layang-layang yang diterbangkan saat Festival Layang-layang di objek wisata Tepi Gunung Nature Park, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 29 12 2024 .
Wisatawan melihat layang-layang yang diterbangkan saat Festival Layang-layang di objek wisata Tepi Gunung Nature Park, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 29 12 2024 .
Wisatawan melihat layang-layang yang diterbangkan saat Festival Layang-layang di objek wisata Tepi Gunung Nature Park, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 29 12 2024 .
A A A
BANDUNG BARAT - Wisatawan melihat layang-layang yang diterbangkan saat Festival Layang-layang di objek wisata Tepi Gunung Nature Park, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024). Acara yang menampilkan puluhan layang-layang tersebut sebagai upaya pelestarian permainan layang-layang serta menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Bandung Barat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr/YU

(Abdan Syakura/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ahli Hukum Perdata Tegaskan Gugatan CMNP Salah Pihak, Broker Tak Bisa Digugat

Ahli Hukum Perdata Tegaskan Gugatan CMNP Salah Pihak, Broker Tak Bisa Digugat

Sidang Putusan Jiwasraya: Isa Rachmatarwata Dijatuhi Hukuman 1,5 Tahun

Sidang Putusan Jiwasraya: Isa Rachmatarwata Dijatuhi Hukuman 1,5 Tahun

Permintaan Vaksin Influenza Meningkat di Tengah Kekhawatiran Super Flu

Permintaan Vaksin Influenza Meningkat di Tengah Kekhawatiran Super Flu

Aliran Dana Judi Online Dibongkar, Polisi Sita Rp59,1 Miliar

Aliran Dana Judi Online Dibongkar, Polisi Sita Rp59,1 Miliar

Doktif Datangi Polda Metro Jaya, Desak Richard Lee Segera Ditahan

Doktif Datangi Polda Metro Jaya, Desak Richard Lee Segera Ditahan

Mayoritas Publik Menolak Pilkada oleh DPRD, Ini Temuan Survei LSI

Mayoritas Publik Menolak Pilkada oleh DPRD, Ini Temuan Survei LSI

Aksi Solidaritas untuk Venezuela di Depan Kedubes AS Jakarta

Aksi Solidaritas untuk Venezuela di Depan Kedubes AS Jakarta

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Cari Berita Lain Di Sini