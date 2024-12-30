JAKARTA - Founder Denny JA Foundation, Denny JA memberikan sambutan kepada 200 anak dari 11 yayasan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) saat acara nonton bareng seni teater berjudul "Haiku" karya Putu Wijaya dan disutradarai oleh Jose Rizal Manua di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (29/12/2024). Dalam sambutannya, Denny JA berbagi cerita yang menginspirasi mengenai pendiri Kentucky Fried Chicken Kolonel Sanders serta McDonald dan pengembangnya Ray Kroc. Denny JA menekankan bahwa ada tiga pelajaran penting kepada anak-anak, yaitu hidup harus punya cita-cita, jangan mudah menyerah dan diawali dengan senang membaca.

Teater menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan mereka pada dunia yang lebih besar—tempat di mana mimpi, kegigihan, dan cinta membaca dapat mengubah hidup. “Hidup ini adalah petualangan, dan kalian adalah pahlawan dalam cerita kalian sendiri.” Dengan pesan ini, Denny JA mengingatkan kita semua bahwa setiap anak, tak peduli latar belakangnya, berhak memiliki mimpi besar dan kesempatan untuk meraihnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 200 Anak, 25 Pendamping yang berasal dari 11 Yayasan serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yakni LKSA Sirojul Mubtadiin Al-Fikri, LKSA Uswatun Hasanah, LKSA Ibnu Sina, LKSA Peduli Yasin Abadi, LKSA Nurul Komar, LKSA Pembantu Kesejahteraan Anak Yatim (PKAY), LKSA Taman Fioretti, LKSA Syuhadah Aisyah Humaira, LKSA Kasih Mandiri Bersinar, LKSA Yayasan Pundi Rakyat dan LKSA Yayasan Hajjah Andi Hasmah Noor.

(Arif Julianto/okezone)