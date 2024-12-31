...

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Transportasi Umum saat Pergantian Tahun Baru 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 31 Desember 2024 11:43 WIB
Warga saat menempelkan uang elektronik saat memasuki stasiun MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 31 12 2024 .
Warga saat menaiki Mass Rapid Transit MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 31 12 2024 .
Warga saat menaiki Mass Rapid Transit MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 31 12 2024 .
JAKARTA - Warga saat menaiki Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan akan memberikan layanan cuma-cuma bagi masyarakat yang menggunakan MRT, LRT Jakarta, dan TransJakarta pada 31 Desember 2024-1 Januari 2025.
 
Gratisnya moda transportasi umum di Jakarta merupakan bentuk dukungan pesta perayaan pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Untuk diketahui, perayaan pergantian tahun 2024 ke 2025 di Jakarta mengangkat tema Semarak Jakarta Mendunia.

(Arif Julianto/okezone)

