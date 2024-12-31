SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kedua kiri), Dirut Bulog Wahyu Suparyono (kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (ketiga kanan), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kanan), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kanan) dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (ketiga kiri) menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024). Rakor terbatas yang dihadiri tujuh menteri Kabinet Merah Putih dan Wali Kota serta Bupati se-Jateng itu membahas pendistribusian pupuk bersubsidi, peningkatan jaringan irigasi, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan jaringan infrastruktur untuk membangun komitmen ketahanan pangan pada tahun 2025 di wilayah Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)