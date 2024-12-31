...

Rakor Terbatas Kemenko Bidang Pangan di Jateng

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 31 Desember 2024 18:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tengah bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kedua kiri , Dirut Bulog Wahyu Suparyono kiri , Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketiga kanan , Menteri Perdagangan Budi Santoso kedua kanan , Wakil Menteri Pertanian Sudaryono kanan dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana ketiga kiri menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 31 12 2024 .
Rakor terbatas yang dihadiri tujuh menteri Kabinet Merah Putih dan Wali Kota serta Bupati se-Jateng itu membahas pendistribusian pupuk bersubsidi, peningkatan jaringan irigasi, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan jaringan infrastruktur untuk membangun komitmen ketahanan pangan pada tahun 2025 di wilayah Jawa Tengah.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tengah menyampaikan paparan saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 31 12 2024 .
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tengah didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana kanan menyampaikan paparan saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 31 12 2024 .
SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kedua kiri), Dirut Bulog Wahyu Suparyono (kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (ketiga kanan), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kanan), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kanan) dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (ketiga kiri) menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024). Rakor terbatas yang dihadiri tujuh menteri Kabinet Merah Putih dan Wali Kota serta Bupati se-Jateng itu membahas pendistribusian pupuk bersubsidi, peningkatan jaringan irigasi, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan jaringan infrastruktur untuk membangun komitmen ketahanan pangan pada tahun 2025 di wilayah Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

