Festival Air Suwat 2024: Wisatawan Mancanegara Meriahkan Lomba Permainan Tradisional di Bali

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 31 Desember 2024 11:04 WIB
Wisatawan mancanegara berlari sambil menjunjung tembikar saat mengikuti lomba permainan tradisional di area persawahan Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin 30 12 2024 .
Warga mengikuti lomba permainan tradisional tarik pelepah pinang di area persawahan Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin 30 12 2024 .
Warga berusaha menangkap bebek saat mengikuti lomba permainan tradisional di area persawahan Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin 30 12 2024 .
Warga bersama wisatawan mengikuti lomba pukul bantal di area persawahan Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin 30 12 2024 .
BALI - Wisatawan mancanegara berlari sambil menjunjung tembikar saat mengikuti lomba permainan tradisional di area persawahan Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin (30/12/2024). Kegiatan rangkaian Festival Air Suwat 2024 tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata dan seni budaya yang ada di kawasan itu kepada para wisatawan sekaligus untuk melestarikan permainan tradisional. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

