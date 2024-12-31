BALI - Wisatawan mancanegara berlari sambil menjunjung tembikar saat mengikuti lomba permainan tradisional di area persawahan Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin (30/12/2024). Kegiatan rangkaian Festival Air Suwat 2024 tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata dan seni budaya yang ada di kawasan itu kepada para wisatawan sekaligus untuk melestarikan permainan tradisional. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)