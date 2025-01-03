...

Limbah B3 Cemari Lingkungan Desa Sukamaju, Tanah dan Air Berubah Hitam

Putra M. Akbar/Antara FOTO, Jurnalis · Jum'at 03 Januari 2025 20:40 WIB
Warga melihat lahan yang terendam limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Desa Sukamaju, Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 3 1 2025 .
Menurut keterangan warga, limbah B3 tersebut mengakibatkan lingkungan tercemar, tempat pemakaman umum terendam, tanah dan air berubah warna menjadi hitam dan menimbulkan bau menyengat serta tanaman dan ikan di lingkungan sekitar mati.
SERANG - Sejumlah bebek melintas di dekat lahan yang terendam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Sukamaju, Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (3/1/2025). Menurut keterangan warga, limbah B3 tersebut mengakibatkan lingkungan tercemar, tempat pemakaman umum terendam, tanah dan air berubah warna menjadi hitam dan menimbulkan bau menyengat serta tanaman dan ikan di lingkungan sekitar mati. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/gp/foc.

(Putra M. Akbar/Antara FOTO)

