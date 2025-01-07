...

Rapat Penetapan Biaya Haji 2025: Menteri Agama dan Kepala BP Haji Sepakati Bipih Rp55,4 Juta

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 10:03 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar kiri bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji BP Haji Mochamad Irfan Yusuf kanan bersiap mengikuti rapat kerja penetapan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 1 2025 .
Panitia Kerja Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH 2025 sebesar Rp89,4 juta dan jamaah calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji Bipih sebesar Rp55,4 juta per orang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar kanan bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang tengah dan Ketua Panitia Kerja Panja Biaya Haji 2025 Abdul Wachid kanan berfoto bersama usai mengikuti rapat kerja penetapan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 1 2025 .
Menteri Agama Nasaruddin Umar kiri bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji BP Haji Mochamad Irfan Yusuf tengah dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah kanan berdiskusi saat mengikuti rapat kerja penetapan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 1 2025 .
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja penetapan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan jamaah calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

