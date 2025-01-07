KUDUS - Sejumlah pengunjung mencari informasi tentang perguruan tinggi saat Pameran Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja Bagi Siswa di Gedung JHK, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/1/2025). Pameran yang diselengarakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) setempat itu diikuti 79 stan dari perguruan tinggi dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dengan sasaran pengunjung 14.470 dari siswa SMA, SMK serta MA yang berlangsung hingga 8 Januari 2025. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/YU

