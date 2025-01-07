...

Pameran Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja Bagi Siswa

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 18:22 WIB
Sejumlah pengunjung mencari informasi tentang perguruan tinggi saat Pameran Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja Bagi Siswa di Gedung JHK, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 7 1 2025 .
Pameran yang diselengarakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan Konseling MGBK setempat itu diikuti 79 stan dari perguruan tinggi dan DUDI Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan sasaran pengunjung 14.470 dari siswa SMA, SMK serta MA yang berlangsung hingga 8 Januari 2025.
Sejumlah pengunjung mencari informasi tentang perguruan tinggi saat Pameran Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja Bagi Siswa di Gedung JHK, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 7 1 2025 .
A A A

KUDUS - Sejumlah pengunjung mencari informasi tentang perguruan tinggi saat Pameran Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja Bagi Siswa di Gedung JHK, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/1/2025). Pameran yang diselengarakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) setempat itu diikuti 79 stan dari perguruan tinggi dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dengan sasaran pengunjung 14.470 dari siswa SMA, SMK serta MA yang berlangsung hingga 8 Januari 2025. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/YU

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini