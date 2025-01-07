Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memasukan koper hasil penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa 7 1 2025 .

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membawa satu koper berwarna hitam dari hasil penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Adapun Penggeledahan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga pukul 18.18 WIB.

