KPK Bawa Satu Koper Hasil Penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 19:33 WIB
BEKASI - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan koper hasil penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa satu koper berwarna hitam dari hasil penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Adapun Penggeledahan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga pukul 18.18 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)

