BEKASI - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan koper hasil penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa satu koper berwarna hitam dari hasil penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Adapun Penggeledahan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga pukul 18.18 WIB.
(Aldhi Chandra Setiawan)
