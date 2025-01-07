...

KPK Geledah Mobil Hasto yang Terparkir di Garasi Rumah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 19:49 WIB
Tim penyidik KPK menggeledah Mobil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terparkir dirumahnya di Jalan Asri 7, Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa 7 1 2025 .
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tak hanya seisi rumah, mobil milik Hasto pun ikut dalam penggeladahan itu.
Tim penyidik KPK menggeledah Mobil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terparkir dirumahnya di Jalan Asri 7, Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa 7 1 2025 .
Tim penyidik yang menggunakan rompi KPK keluar dari rumah Hasto. Tiga orang penyidik berjalan menuju mobil milik Hasto yang dari tadi terparkir di dalam garasi rumah.
Tim penyidik KPK menggeledah Mobil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terparkir dirumahnya di Jalan Asri 7, Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa 7 1 2025 .
A A A
BEKASI - Tim penyidik KPK menggeledah Mobil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terparkir dirumahnya di Jalan Asri 7, Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa (7/1/2025).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tak hanya seisi rumah, mobil milik Hasto pun ikut dalam penggeladahan itu.
 
Tim penyidik yang menggunakan rompi KPK keluar dari rumah Hasto. Tiga orang penyidik berjalan menuju mobil milik Hasto yang dari tadi terparkir di dalam garasi rumah.
 
Nampak mereka memeriksa kendaraan Toyota Vellfire bernomor polisi B 1990 KZM milik Hasto untuk sekedar mencari dokumen. Pemeriksaan mobil yang dilakukan tim penyidik juga disaksikan oleh Polisi dan satgas dari PDIP yang berjaga di rumah Hasto.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Cari Berita Lain Di Sini