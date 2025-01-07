BEKASI - Tim penyidik KPK menggeledah Mobil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terparkir dirumahnya di Jalan Asri 7, Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa (7/1/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tak hanya seisi rumah, mobil milik Hasto pun ikut dalam penggeladahan itu.

Tim penyidik yang menggunakan rompi KPK keluar dari rumah Hasto. Tiga orang penyidik berjalan menuju mobil milik Hasto yang dari tadi terparkir di dalam garasi rumah.

Nampak mereka memeriksa kendaraan Toyota Vellfire bernomor polisi B 1990 KZM milik Hasto untuk sekedar mencari dokumen. Pemeriksaan mobil yang dilakukan tim penyidik juga disaksikan oleh Polisi dan satgas dari PDIP yang berjaga di rumah Hasto.

(Aldhi Chandra Setiawan)