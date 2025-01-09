Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung kanan dan Rano Karno kiri menunjukkan berkas salinan keputusan usai mengikuti pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta, Kamis 9 1 2025 .

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung kiri dan Rano Karno kanan menyampaikan pidato pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta, Kamis 9 1 2025 .

Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta dengan memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

