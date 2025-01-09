...

Slank Bersama Pemprov Kaltim Tanam Padi di Lahan Bekas Tambang, Dukung Pemulihan Lingkungan

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 09 Januari 2025 12:50 WIB
Penanaman padi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama personel grup musik Slank itu merupakan rangkaian peringatan HUT ke-68 Kalimantan Timur pada lahan bekas tambang yang diubah menjadi area persawahan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PPM sejak 2019.
KALIMANTAN TIMUR - Personel kelompok musik Slank, Kaka (kelima kanan) dan Ridho (tengah) menanam padi bersama di lahan bekas tambang batu bara di kawasan Merandai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (9/1/2025). Penanaman padi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama personel grup musik Slank itu merupakan rangkaian peringatan HUT ke-68 Kalimantan Timur pada lahan bekas tambang yang diubah menjadi area persawahan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sejak 2019. 

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

