KALIMANTAN TIMUR - Personel kelompok musik Slank, Kaka (kelima kanan) dan Ridho (tengah) menanam padi bersama di lahan bekas tambang batu bara di kawasan Merandai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (9/1/2025). Penanaman padi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama personel grup musik Slank itu merupakan rangkaian peringatan HUT ke-68 Kalimantan Timur pada lahan bekas tambang yang diubah menjadi area persawahan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sejak 2019.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)