...

Program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil-Balita di Posyandu

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 10 Januari 2025 20:44 WIB
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Isyana Bagoes Oka menyuapi balita pada program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil-Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 10 1 2025 .
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Isyana Bagoes Oka menyuapi balita pada program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil-Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 10 1 2025 .
Pemerintah memulai program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita. Titik yang menjadi lokasi pemberian adalah Posyandu Anyelir 1 dan Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur.
Menu makanan program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita yakni nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk dan susu.
Pemerintah memulai program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita. Titik yang menjadi lokasi pemberian adalah Posyandu Anyelir 1 dan Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur.
Menu makanan program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita yakni nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk dan susu.
Proses pembagian ini juga dihadiri langsung Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wakil BKKBN Isyana Bagoes Oka dan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan.
A A A
JAKARTA - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Isyana Bagoes Oka menyuapi balita pada program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil-Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).
 
Pemerintah memulai program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita. Titik yang menjadi lokasi pemberian adalah Posyandu Anyelir 1 dan Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur.
 
Menu makanan program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita yakni nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk dan susu.
 
Proses pembagian ini juga dihadiri langsung Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil BKKBN Isyana Bagoes Oka dan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Cari Berita Lain Di Sini