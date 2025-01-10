JAKARTA - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Isyana Bagoes Oka menyuapi balita pada program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil-Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah memulai program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita. Titik yang menjadi lokasi pemberian adalah Posyandu Anyelir 1 dan Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur.

Menu makanan program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita yakni nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk dan susu.

Proses pembagian ini juga dihadiri langsung Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil BKKBN Isyana Bagoes Oka dan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

(Aldhi Chandra Setiawan)