Evakuasi Warga di Zona Merah Erupsi Gunung Ibu

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 18 Januari 2025 20:34 WIB
Personel Polri membantu warga turun dari truk Korps Brimob Polda Malut setibanya di lokasi pengungsian di Desa Ake Sibu,Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Sabtu 18 1 2025 .
MALUKU UTARA - Personel Polri membantu warga turun dari truk Korps Brimob Polda Malut setibanya di lokasi pengungsian di Desa Ake Sibu,Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Sabtu(18/1/2025). Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di zona merah rawan bencana erupsi Gunung Ibu itersebut akhirnya mereka dievakuasi oleh Korps Brimob Polda Malut, Kodim 1501/Ternate ke tempat pengungsian di SD Inpres 18 Halmahera Barat. ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Cari Berita Lain Di Sini