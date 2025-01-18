MALUKU UTARA - Personel Polri membantu warga turun dari truk Korps Brimob Polda Malut setibanya di lokasi pengungsian di Desa Ake Sibu,Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Sabtu(18/1/2025). Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di zona merah rawan bencana erupsi Gunung Ibu itersebut akhirnya mereka dievakuasi oleh Korps Brimob Polda Malut, Kodim 1501/Ternate ke tempat pengungsian di SD Inpres 18 Halmahera Barat. ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)