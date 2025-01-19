...

BMKG Mengeluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Selat Lombok dan Bali

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 19 Januari 2025 12:22 WIB
Sejumlah warga memancing di pinggiran pantai saat terjadi gelombang tinggi di Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Minggu 19 1 2025 .
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 3 meter diprediksi akan melanda Selat Bali dan Selat Lombok.
Cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi hingga 19 Januari 2025 mengharuskan masyarakat terutama di wilayah pesisir dan nelayan lebih waspada terkait potensi dampak bencana hidrometorologi.
A A A
MATARAM - Sejumlah warga memancing di pinggiran pantai saat terjadi gelombang tinggi di Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Minggu (19/1/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 3 meter diprediksi akan melanda Selat Bali dan Selat Lombok, cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi hingga 19 Januari 2025 mengharuskan masyarakat terutama di wilayah pesisir dan nelayan lebih waspada terkait potensi dampak bencana hidrometorologi. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini