MATARAM - Sejumlah warga memancing di pinggiran pantai saat terjadi gelombang tinggi di Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Minggu (19/1/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 3 meter diprediksi akan melanda Selat Bali dan Selat Lombok, cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi hingga 19 Januari 2025 mengharuskan masyarakat terutama di wilayah pesisir dan nelayan lebih waspada terkait potensi dampak bencana hidrometorologi. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)