JAKARTA - Sejumlah penari saat tampil pada kompetisi tari di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Kompetisi tari modern yang diadakan World of Dance (WOD) Indonesia bertemakan hip hop diikuti 48 tim di Indonesia yang bertujuan mencari bakat penari muda dan tim yang masuk grand final akan tampil di Amerika Serikat pada bulan Juni 2025. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)