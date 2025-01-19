...

World of Dance Indonesia: Kompetisi Hip Hop Cari Bakat Muda Menuju Grand Final di AS

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 19 Januari 2025 12:02 WIB
Sejumlah penari saat tampil pada kompetisi tari di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki TIM , Jakarta, Sabtu 18 1 2025 .



JAKARTA - Sejumlah penari saat tampil pada kompetisi tari di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Kompetisi tari modern yang diadakan World of Dance (WOD) Indonesia bertemakan hip hop diikuti 48 tim di Indonesia yang bertujuan mencari bakat penari muda dan tim yang masuk grand final akan tampil di Amerika Serikat pada bulan Juni 2025. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

