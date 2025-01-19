SEMARANG - Sejumlah peserta berpose mengenakan kebaya saat mengikuti prosesi syukuran tradisi ketuk pintu di Klenteng Besar Tay Kak Sie, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/1/2025). Serangkaian prosesi doa dan parade berkebaya ketuk pintu lintas agama tersebut bertujuan agar kegiatan multikultural Pasar Imlek Semawis 2025 bertemakan Kepercayaan Kesetiaan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2576 di kawasan Pecinan Semarang pada 25-27 Januari mendatang dapat berjalan aman dan lancar. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/

