...

Pesona Kebaya dan Tradisi Ketuk Pintu di Klenteng Tay Kak Sie Sambut Imlek 2576

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 19 Januari 2025 12:05 WIB
Sejumlah peserta berpose mengenakan kebaya saat mengikuti prosesi syukuran tradisi ketuk pintu di Klenteng Besar Tay Kak Sie, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 18 1 2025 .
Serangkaian prosesi doa dan parade berkebaya ketuk pintu lintas agama tersebut bertujuan agar kegiatan multikultural Pasar Imlek Semawis 2025 bertemakan Kepercayaan Kesetiaan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2576 di kawasan Pecinan Semarang pada 25-27 Januari mendatang dapat berjalan aman dan lancar.
Serangkaian prosesi doa dan parade berkebaya ketuk pintu lintas agama tersebut bertujuan agar kegiatan multikultural Pasar Imlek Semawis 2025 bertemakan Kepercayaan Kesetiaan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2576 di kawasan Pecinan Semarang pada 25-27 Januari mendatang dapat berjalan aman dan lancar.
A A A
SEMARANG - Sejumlah peserta berpose mengenakan kebaya saat mengikuti prosesi syukuran tradisi ketuk pintu di Klenteng Besar Tay Kak Sie, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/1/2025). Serangkaian prosesi doa dan parade berkebaya ketuk pintu lintas agama tersebut bertujuan agar kegiatan multikultural Pasar Imlek Semawis 2025 bertemakan Kepercayaan Kesetiaan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2576 di kawasan Pecinan Semarang pada 25-27 Januari mendatang dapat berjalan aman dan lancar. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini