SRAGEN - Warga mencuci tikar dengan memanfaatkan air banjir yang menggenangi permukiman di desa Sribit, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Sragen sebanyak 946 jiwa di enam kecamatan terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan sejumlah sungai yang bermuara di Bengawan Solo meluap. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)