946 Jiwa Terdampak Banjir di Sragen Akibat Meluapnya Bengawan Solo

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 08:18 WIB
Warga mencuci tikar dengan memanfaatkan air banjir yang menggenangi permukiman di desa Sribit, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Warga mencuci tikar dengan memanfaatkan air banjir yang menggenangi permukiman di desa Sribit, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD Sragen sebanyak 946 jiwa di enam kecamatan terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan sejumlah sungai yang bermuara di Bengawan Solo meluap.
SRAGEN - Warga mencuci tikar dengan memanfaatkan air banjir yang menggenangi permukiman di desa Sribit, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Sragen sebanyak 946 jiwa di enam kecamatan terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan sejumlah sungai yang bermuara di Bengawan Solo meluap. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

