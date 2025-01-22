...

KPK Tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi

Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 08:36 WIB
JAKARTA - Petugas menggiring Bupati Situbondo Karna Suswandi (kedua kiri) dan Kepala Bidang Binamarga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Prionggo (kedua kanan) untuk memasuki ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Bidang Binamarga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Prionggo atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nym.

(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)

