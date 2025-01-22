...

Longsor di Petungkriyono, Pekalongan: 17 Tewas, Puluhan Lainnya Hilang atau Luka

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 14:04 WIB
Petugas gabungan berjalan melewati longsoran tanah menuju lokasi utama longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Mobil ambulans membawa korban selamat bencana longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Petugas mengangkat korban luka bencana longsor untuk dievakuasi ke rumah sakit di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Relawan mendata nama korban bencana longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
PEKALONGAN - Petugas gabungan berjalan melewati longsoran tanah menuju lokasi utama longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). Berdasarkan data posko relawan setempat, terdapat puluhan titik longsor dengan titik utama berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 12 orang dilaporkan hilang. 

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

Cari Berita Lain Di Sini