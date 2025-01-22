PEKALONGAN - Petugas gabungan berjalan melewati longsoran tanah menuju lokasi utama longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). Berdasarkan data posko relawan setempat, terdapat puluhan titik longsor dengan titik utama berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 12 orang dilaporkan hilang.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)