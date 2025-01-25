...

Perdagangan Sirip Hiu di Pangkalpinang

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2025 18:57 WIB
BANGKA BELITUNG - Sirip ikan hiu pasir (Odontaspididae) dijemur di salah satu pasar ikan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (25/1/2025). Sirip ikan hiu isap (Chiloseyllium punctatum) dan hiu pasir (Odontaspididae) yang didapat dari nelayan setempat tersebut tidak termasuk jenis ikan hiu yang dilindungi di Indonesia dan dijual dengan harga mulai dari Rp30 ribu hingga Rp200 ribu per kg tergantung ukuran dan kualitas. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

