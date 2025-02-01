...

MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 01 Februari 2025 11:09 WIB
Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka memberikan sambuta dalam acara MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Jumat 31 1 2025 .
Direktur Marketing MNC Insurance Meindy Sihombing membuka acara MNC Insurance Agency Kick Off 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Jumat 31 1 2025 .
Managing Director Insurance Bussines Group Risye Dillanti memberikan sambutan dalam acara MNC Insurance Agency Kick Off 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Jumat 31 1 2025 .
Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka memberikan sambuta dalam acara MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Jumat 31 1 2025 .
PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk IDX: BCAP sukses menyelenggarakan Agency Kick Off 2025 dengan tema ?Stronger Collaboration for Excellent Growth? yang bertempat di Park Hyatt Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh rekan-rekan agen terbaik MNC Insurance yang telah memberikan kontribusi besar sertajajaran manajemen MNC Insurance.
Dengan adanya acara ini, MNC Insurance berharap dapat terusmemperkuat posisinya sebagai mitra terpercaya bagi para agendan nasabah, serta menciptakan kolaborasi yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
A A A
JAKARTA - Direktur Marketing MNC Insurance Meindy Sihombing membuka acara MNC Insurance Agency Kick Off 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
 
PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) sukses menyelenggarakan Agency Kick Off 2025 dengan tema “Stronger Collaboration for Excellent Growth” yang bertempat di Park Hyatt Jakarta.
 
Acara ini dihadiri oleh rekan-rekan agen terbaik MNC Insurance yang telah memberikan kontribusi besar sertajajaran manajemen MNC Insurance.
 
Dengan adanya acara ini, MNC Insurance berharap dapat terusmemperkuat posisinya sebagai mitra terpercaya bagi para agendan nasabah, serta menciptakan kolaborasi yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

Cari Berita Lain Di Sini