JAKARTA - Direktur Marketing MNC Insurance Meindy Sihombing membuka acara MNC Insurance Agency Kick Off 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) sukses menyelenggarakan Agency Kick Off 2025 dengan tema “Stronger Collaboration for Excellent Growth” yang bertempat di Park Hyatt Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh rekan-rekan agen terbaik MNC Insurance yang telah memberikan kontribusi besar sertajajaran manajemen MNC Insurance.

Dengan adanya acara ini, MNC Insurance berharap dapat terusmemperkuat posisinya sebagai mitra terpercaya bagi para agendan nasabah, serta menciptakan kolaborasi yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

(Aldhi Chandra Setiawan)