TEMANGGUNG - Warga mengusung tenong berisi berbagai jenis makanan saat tradisi Nyadran Tenong Kembangsari di Desa Kembangsari, Kandangan, Temanggung, Jateng, Jumat (31/1/2025). Tradisi Nyadran yang diikuti oleh ribuan masyarakat petani kopi tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME atas kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus sebagai wujud kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat desa. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nz

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)