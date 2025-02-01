...

Ribuan Warga Ikuti Tradisi Nyadran Tenong Kembangsari di Temanggung

Anis Efizudin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 01 Februari 2025 11:09 WIB
Warga mengusung tenong berisi berbagai jenis makanan saat tradisi Nyadran Tenong Kembangsari di Desa Kembangsari, Kandangan, Temanggung, Jateng, Jumat 31 1 2025 .
Tradisi Nyadran yang diikuti oleh ribuan masyarakat petani kopi tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME atas kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus sebagai wujud kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat desa.
TEMANGGUNG - Warga mengusung tenong berisi berbagai jenis makanan saat tradisi Nyadran Tenong Kembangsari di Desa Kembangsari, Kandangan, Temanggung, Jateng, Jumat (31/1/2025). Tradisi Nyadran yang diikuti oleh ribuan masyarakat petani kopi tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME atas kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus sebagai wujud kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat desa. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nz

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)

