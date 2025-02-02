JAKARTA - Praktisi hukum, Zulharbi Amatahir (kanan), Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan (kedua kanan) Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Muhammad Asrun (kedua kiri), menjadi pembicara dalam Diskusi Publik 'Potret Rusaknya Demokrasi Dalam Pilkada Banggai 2024' di Jakarta, Minggu (2/2/2025). Diskusi tersebut menyoroti penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang dinilai dipenuhi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

(Arif Julianto/okezone)