...

Diskusi Publik: Mengungkap Kecurangan dan Pelanggaran Terstruktur dalam Pilkada 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 02 Februari 2025 23:03 WIB
Praktisi hukum, Zulharbi Amatahir kanan , Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan kedua kanan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Muhammad Asrun kedua kiri , menjadi pembicara dalam Diskusi Publik 'Potret Rusaknya Demokrasi Dalam Pilkada Banggai 2024' di Jakarta, Minggu 2 2 2025 .
Diskusi tersebut menyoroti penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang dinilai dipenuhi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Diskusi tersebut menyoroti penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang dinilai dipenuhi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Diskusi tersebut menyoroti penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang dinilai dipenuhi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor Andi Muhammad Asrun saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik 'Potret Rusaknya Demokrasi Dalam Pilkada Banggai 2024' di Jakarta, Minggu 2 2 2025 .
A A A

JAKARTA - Praktisi hukum, Zulharbi Amatahir (kanan), Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan (kedua kanan) Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Muhammad Asrun (kedua kiri), menjadi pembicara dalam Diskusi Publik 'Potret Rusaknya Demokrasi Dalam Pilkada Banggai 2024' di Jakarta, Minggu (2/2/2025). Diskusi tersebut menyoroti penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang dinilai dipenuhi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini