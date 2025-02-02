MAGELANG - Sejumlah pengunjung menikmati keindahan panorama alam di objek wisata Silancur Highland di Dusun Dadapan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (2/2/2025). Objek wisata yang berada di lereng bagian Tenggara Gunung Sumbing ini merupakan sebuah bukit yang menawarkan beragam spot yang menarik, diantaranya taman bunga serta spot foto instagramable yang berlatar belakangkan pegunungan yang sangat indah. Pengunjung juga bisa berkemah atau camping dengan menikmati sejuknya udara dan gemerlap lampu dari Kabupaten Magelang dari ketinggian.

FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)