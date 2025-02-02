...

Pesona Silancur Highland Magelang, Keindahan Panorama Alam di Lereng Gunung Sumbing

Ahmad Antoni, Jurnalis · Minggu 02 Februari 2025 23:08 WIB
Sejumlah pengunjung menikmati keindahan panorama alam di objek wisata Silancur Highland di Dusun Dadapan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu 2 2 2025 .
Objek wisata yang berada di lereng bagian Tenggara Gunung Sumbing ini merupakan sebuah bukit yang menawarkan beragam spot yang menarik, diantaranya taman bunga serta spot foto instagramable yang berlatar belakangkan pegunungan yang sangat indah.
Sejumlah pengunjung menikmati keindahan panorama alam di objek wisata Silancur Highland di Dusun Dadapan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu 2 2 2025 .
Objek wisata yang berada di lereng bagian Tenggara Gunung Sumbing ini merupakan sebuah bukit yang menawarkan beragam spot yang menarik, diantaranya taman bunga serta spot foto instagramable yang berlatar belakangkan pegunungan yang sangat indah.
Pengunjung juga bisa berkemah atau camping dengan menikmati sejuknya udara dan gemerlap lampu dari Kabupaten Magelang dari ketinggian.
A A A
MAGELANG - Sejumlah pengunjung menikmati keindahan panorama alam di objek wisata Silancur Highland di Dusun Dadapan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (2/2/2025). Objek wisata yang berada di lereng bagian Tenggara Gunung Sumbing ini merupakan sebuah bukit yang menawarkan beragam spot yang menarik, diantaranya taman bunga serta spot foto instagramable yang berlatar belakangkan pegunungan yang sangat indah. Pengunjung juga bisa berkemah atau camping dengan menikmati sejuknya udara dan gemerlap lampu dari Kabupaten Magelang dari ketinggian.
 
FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

Cari Berita Lain Di Sini