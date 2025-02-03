...

Gas 3 Kg Langka di Tangsel, Warga Rela Antre Berjam-Jam di Pondok Cabe

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Senin 03 Februari 2025 16:22 WIB
Puluhan warga antre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin 3 2 2024 .
Antrean dipicu perubahan skema penyaluran gas LPG 3 kg oleh Kementerian ESDM. Gas melon tak lagi melalui pengecer tetapi dari pangkalan resmi.
Antrean dipicu perubahan skema penyaluran gas LPG 3 kg oleh Kementerian ESDM. Gas melon tak lagi melalui pengecer tetapi dari pangkalan resmi.
Puluhan warga antre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin 3 2 2024 .
Warga mengaku rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas 3 kg langka untuk kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Puluhan warga antre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin 3 2 2024 .
A A A
TANGERANG SELATAN - Puluhan warga antre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2024).
 
Warga mengaku rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas 3 kg langka untuk kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
 
Antrean dipicu perubahan skema penyaluran gas LPG 3 kg oleh Kementerian ESDM. Gas melon tak lagi melalui pengecer tetapi dari pangkalan resmi.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini