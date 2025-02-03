TANGERANG SELATAN - Puluhan warga antre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2024).

Warga mengaku rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas 3 kg langka untuk kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Antrean dipicu perubahan skema penyaluran gas LPG 3 kg oleh Kementerian ESDM. Gas melon tak lagi melalui pengecer tetapi dari pangkalan resmi.

(Yudistiro Pranoto/iNews)