TANGERANG SELATAN - Puluhan warga antre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2024).
Warga mengaku rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas 3 kg langka untuk kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Antrean dipicu perubahan skema penyaluran gas LPG 3 kg oleh Kementerian ESDM. Gas melon tak lagi melalui pengecer tetapi dari pangkalan resmi.
(Yudistiro Pranoto/iNews)
