Anggota Komisi XII, Muhammad Haris Bersama Anggota Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi di Kompleks Parlemen MPR DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu 4 2 2025 .

Anggota Komisi XII, Muhammad Haris Bersama Anggota Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi di Kompleks Parlemen MPR DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu 4 2 2025 .

Koordinatoriat Wartawan Parlemen KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar Diskusi Legislasi dengan tema: Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Peran Perguruan Tinggi Menjamin Praktik Pertambangan yang Ramah Lingkungan.

Koordinatoriat Wartawan Parlemen KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar Diskusi Legislasi dengan tema: Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Peran Perguruan Tinggi Menjamin Praktik Pertambangan yang Ramah Lingkungan.