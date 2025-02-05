JAKARTA - Anggota Komisi XII, Muhammad Haris Bersama Anggota Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2025). Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar Diskusi Legislasi dengan tema: Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Peran Perguruan Tinggi Menjamin Praktik Pertambangan yang Ramah Lingkungan.
(Arif Julianto/okezone)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow