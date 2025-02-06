JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi VI DPR meninjau sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) dan sub pangkalan di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025).

Dasco datang bersama Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermania, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade hingga Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian.

Politisi Partai Gerindra ini bertanya soal penjualan di pangkalan LPG sempat ramai lantaran warga kesulitan mendapat gas 3 kg. Harga gas melon yang disediakan oleh pangkalan berada di harga Rp 16 ribu.

(Arif Julianto/okezone)