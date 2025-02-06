...

Pimpinan DPR Sidak Penjualan Gas Elpiji 3 Kg di Kawasan Palmerah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 23:28 WIB
Dasco datang bersama Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermania, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade hingga Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi VI DPR meninjau sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) dan sub pangkalan di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025).
 
Politisi Partai Gerindra ini bertanya soal penjualan di pangkalan LPG sempat ramai lantaran warga kesulitan mendapat gas 3 kg. Harga gas melon yang disediakan oleh pangkalan berada di harga Rp 16 ribu.

Cari Berita Lain Di Sini