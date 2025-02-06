...

INACRAFT 2025 Resmi Dibuka, 1.100 UMKM Ramaikan Pameran Kerajinan Terbesar

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 07:43 WIB
Pengunjung melihat kerajinan di stand pameran International Handicraft Trade Fair INACRAFT 2025 di Jakarta Convention Center JCC , Senayan, Jakarta, Rabu 5 2 2025 .
Inacraft diikuti sebanyak 1.100 pengusaha UMKM yang bertujuan untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia, meningkatkan pasar domestik, dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditas eskpor ke mancanegara.
Pengunjung melihat kerajinan di stand pameran International Handicraft Trade Fair INACRAFT 2025 di Jakarta Convention Center JCC , Senayan, Jakarta, Rabu 5 2 2025 .
Inacraft diikuti sebanyak 1.100 pengusaha UMKM yang bertujuan untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia, meningkatkan pasar domestik, dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditas eskpor ke mancanegara.
Pengunjung melihat kerajinan di stand pameran International Handicraft Trade Fair INACRAFT 2025 di Jakarta Convention Center JCC , Senayan, Jakarta, Rabu 5 2 2025 .
Pameran kerajinan terbesar di Tanah Air, The Jakarta International Handicraft Trade Fair INACRAFT kembali digelar hingga 9 Februari 2025.
JAKARTA - Pengunjung melihat kerajinan di stand pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
 
Pameran kerajinan terbesar di Tanah Air, The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) kembali digelar hingga 9 Februari 2025.
 
Inacraft diikuti sebanyak 1.100 pengusaha UMKM yang bertujuan untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia, meningkatkan pasar domestik, dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditas eskpor ke mancanegara.

