JAKARTA - Pengunjung melihat kerajinan di stand pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pameran kerajinan terbesar di Tanah Air, The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) kembali digelar hingga 9 Februari 2025.

Inacraft diikuti sebanyak 1.100 pengusaha UMKM yang bertujuan untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia, meningkatkan pasar domestik, dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditas eskpor ke mancanegara.

(Aldhi Chandra Setiawan)