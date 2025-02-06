JAKARTA - Rangkaian kereta rel listrik (KRL) melintas di dekat proyek Stasiun Tanah Abang baru di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan (yoy) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Rp5.674,93 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.296,74 triliun yang didorong dari sektor lapangan usaha yaitu konstruksi, industri Pengelohan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan.
(Arif Julianto/okezone)
