Aktivitas para pekerja menyelesaikan proyek pengembangan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 5 2 2025 .

Rangkaian kereta rel listrik KRL melintas di dekat proyek Stasiun Tanah Abang baru di Jakarta, Rabu 5 2 2025 .

Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan yoy dengan Produk Domestik Bruto PDB atas dasar harga berlaku Rp5.674,93 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.296,74 triliun yang didorong dari sektor lapangan usaha yaitu konstruksi, industri Pengelohan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan.

Aktivitas para pekerja menyelesaikan proyek pengembangan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 5 2 2025 .