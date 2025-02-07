...

Potret Perkampungan Nelayan di Pinggiran Pelabuhan Paotere

Maman Sukirman, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2025 08:26 WIB
Kawasan perkampungan nelayan di pinggiran Pelabuhan Paotere, Makassar, Jumat 7 2 2025 .
Perkampungan nelayan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan maritim Makassar. Di sini, ratusan keluarga menggantungkan hidup dari laut, mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mayoritas warganya adalah nelayan tradisional yang setiap hari berlayar dengan perahu kecil untuk menangkap ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Mereka berangkat sebelum matahari terbit dan kembali menjelang siang atau sore hari, bergantung pada cuaca dan hasil tangkapan.
MAKASAR - Kawasan perkampungan nelayan di pinggiran Pelabuhan Paotere, Makassar, Jumat (7/2/2025). Perkampungan nelayan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan maritim Makassar. Di sini, ratusan keluarga menggantungkan hidup dari laut, mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 
Sabutung dikenal sebagai salah satu kawasan padat penduduk dengan rumah-rumah panggung yang berdiri di atas perairan. Mayoritas warganya adalah nelayan tradisional yang setiap hari berlayar dengan perahu kecil untuk menangkap ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Mereka berangkat sebelum matahari terbit dan kembali menjelang siang atau sore hari, bergantung pada cuaca dan hasil tangkapan.

(Maman Sukirman)

Cari Berita Lain Di Sini