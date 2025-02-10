...

Whoosh Operasikan 62 Perjalanan Kereta per Hari dan Hadir Tiap 30 Menit Sekali

Isra Triansyah, Jurnalis · Senin 10 Februari 2025 11:21 WIB
Sejumlah calon penumpang antre untuk memasuki kereta cepat Whoosh di peron Stasiun Whoosh Halim, Jakarta, Senin 10 2 2025 .
Whoosh menjadi solusi bagi para commuter untuk menghindari kemacetan dan menghemat waktu tempuh antara Jakarta ke Karawang, Bandung atau sebaliknya.
PT KCIC memutuskan untuk menambah jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh menjadi 62 perjalanan per hari. Kereta cepat yang beroperasi Jakarta-Bandung ini sebelumnya hanya tersedia 48 perjalanan per hari.
Hal itu juga didukung oleh perjalanan Jakarta – Bandung tersedia setiap 30 menit, sementara Jakarta/Bandung – Karawang tersedia setiap 1 jam sekali.
 
