JAKARTA - Sejumlah calon penumpang antre untuk memasuki kereta cepat Whoosh di peron Stasiun Whoosh Halim, Jakarta, Senin (10/2/2025). PT KCIC memutuskan untuk menambah jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh menjadi 62 perjalanan per hari. Kereta cepat yang beroperasi Jakarta-Bandung ini sebelumnya hanya tersedia 48 perjalanan per hari.

Whoosh menjadi solusi bagi para commuter untuk menghindari kemacetan dan menghemat waktu tempuh antara Jakarta ke Karawang, Bandung atau sebaliknya.

Hal itu juga didukung oleh perjalanan Jakarta – Bandung tersedia setiap 30 menit, sementara Jakarta/Bandung – Karawang tersedia setiap 1 jam sekali.

Foto Isra Triansyah

(Isra Triansyah)