JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya saat melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dan Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono melakukan pertemuan pertama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertemuan tersebut membahas percepatan serapan gabah di level petani.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

(Aldhi Chandra Setiawan)