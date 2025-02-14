JAKARTA - Sejumlah pengunjung berdatangan ke Alun Alun Nusantara di Lippo Mall Nusantara (LMN), Jakarta, Jumat (14/2/2025). Alun Alun Nusantara, foodcourt dengan lebih dari 200 pilihan menu kuliner khas Indonesia.

Alun Alun Nusantara menghadirkan pengalaman belanja dan bersantap modern yang berada di lantai Lower Ground (LG) yang dulu bernama Plaza Semanggi. Area ini menawarkan kenyamanan khas suasana otentik Nusantara serta kemudahan transaksi digital dengan berbagai keuntungan eksklusif.

Berbagai ragam cita rasa Indonesia, mulai dari hidangan khas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga kuliner khas Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya tersedia; dan tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai hidangan Chinese Food yang telah menjadi bagian dari khazanah kuliner Nusantara.

(Arif Julianto/okezone)