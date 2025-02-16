JAKARTA - Anak-anak saat membaca di perpustakaan yang baru saja diresmiskan oleh DISPUSIP DKI Jakarta di Rusunawa Penggilingan, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta menggelar acara puncak Gerakan Literasi Jakarta 2025 yang diisi berbagai kegiatan mulai dari musikalisasi puisi, mendongeng dan lomba mewarnai.

Dalam acara ini Dispusip DKI Jakarta sekaligus meresmikan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca anak-anak yang tinggal di kawasan Rusunawa Penggilingan.

(Aldhi Chandra Setiawan)