...

Serunya Gerakan Literasi Jakarta 2025, Anak-Anak Rusunawa Penggilingan Antusias Ikuti Beragam Kegiatan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2025 11:22 WIB
Anak-anak saat membaca di perpustakaan yang baru saja diresmiskan oleh DISPUSIP DKI Jakarta di Rusunawa Penggilingan, Jakarta, Sabtu 15 2 2025 .
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip DKI Jakarta menggelar acara puncak Gerakan Literasi Jakarta 2025 yang diisi berbagai kegiatan mulai dari musikalisasi puisi, mendongeng dan lomba mewarnai.
Anak-anak saat membaca di perpustakaan yang baru saja diresmiskan oleh DISPUSIP DKI Jakarta di Rusunawa Penggilingan, Jakarta, Sabtu 15 2 2025 .
Anak-anak saat membaca di perpustakaan yang baru saja diresmiskan oleh DISPUSIP DKI Jakarta di Rusunawa Penggilingan, Jakarta, Sabtu 15 2 2025 .
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip DKI Jakarta menggelar acara puncak Gerakan Literasi Jakarta 2025 yang diisi berbagai kegiatan mulai dari musikalisasi puisi, mendongeng dan lomba mewarnai.
A A A
JAKARTA - Anak-anak saat membaca di perpustakaan yang baru saja diresmiskan oleh DISPUSIP DKI Jakarta di Rusunawa Penggilingan, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).
 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta menggelar acara puncak Gerakan Literasi Jakarta 2025 yang diisi berbagai kegiatan mulai dari musikalisasi puisi, mendongeng dan lomba mewarnai. 
 
Dalam acara ini Dispusip DKI Jakarta sekaligus meresmikan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca anak-anak yang tinggal di kawasan Rusunawa Penggilingan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini