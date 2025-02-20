JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (dua kiri) bersama narasumber (ki-ka) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ketua Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa, Pengajar Universitas Multimedia Ignatius Haryanto, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menjadi pembicara dengan tema "Relasi Media Massa dengan Publik" dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 Disrupsi Berganda terhadap Media Massa yg diselenggarakan oleh Dewan Pers di Jakarta, Kamis ( 20/02/2025).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai, iklim pers tengah mengalami degradasi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media.

(Aziz Indra)