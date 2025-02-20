...

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Konvensi Nasional Media Massa 2025

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 20 Februari 2025 22:22 WIB
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dua kiri bersama narasumber ki-ka Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI ketua Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa, Pengajar Universitas Multimedia Ignatius Haryanto, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menjadi pembicara dengan tema "Relasi Media Massa dengan Publik" dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 Disrupsi Berganda terhadap Media Massa yg diselenggarakan oleh Dewan Pers di Jakarta, Kamis 20 02 2025 .
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai, iklim pers tengah mengalami degradasi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia KPI beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media.
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (dua kiri) bersama narasumber  (ki-ka) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ketua Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa, Pengajar Universitas Multimedia Ignatius Haryanto, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menjadi pembicara dengan tema "Relasi Media Massa dengan Publik" dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 Disrupsi Berganda terhadap Media Massa yg diselenggarakan oleh Dewan Pers di Jakarta, Kamis ( 20/02/2025). 
 
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai, iklim pers tengah mengalami degradasi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media.

