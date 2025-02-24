JAKARTA – Kepala Desa Kohod, Arsin, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Arsin tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.10 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya. Mengenakan topi hitam dan masker putih, ia memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan dari awak media.

Foto : MPI/Riana Rizkia

(MPI)