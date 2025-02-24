...

Kades Kohod Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Terkait Kasus Pagar Laut di Tangerang

MPI, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 18:37 WIB
JAKARTA – Kepala Desa Kohod, Arsin, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/2/2025).
 
Arsin tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.10 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya. Mengenakan topi hitam dan masker putih, ia memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan dari awak media.
 
Foto : MPI/Riana Rizkia

(MPI)

