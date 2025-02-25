JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

PSSI resmi menunjuk Jordi Cruyff sebagai Technical Advisor untuk Timnas Indonesia, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sesi konferensi pers.

Jordi Cruyff bukanlah nama asing di dunia sepak bola, ia memiliki pengalaman melatih tim-tim seperti Maccabi Tel Aviv, Chongqing Lifan, hingga Timnas Ekuador. Pada 2021, ia kembali ke Barcelona sebagai Direktur Teknik dan menjadi bagian dari manajemen yang membantu klub menghadapi masa transisi.

Jordi Cruyff bakal tiba di Jakarta pada awal Maret 2025. Putra legenda Belanda, Johan Cruyff, itu disebut akan langsung rapat dengan Exco PSSI dan Badan Tim Nasional (BTN).

(Aldhi Chandra Setiawan)