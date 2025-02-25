JAKARTA - Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Menjelang bulan suci Ramadan, berbagai daerah di Indonesia mulai menggelar pasar murah guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan lonjakan harga yang biasanya terjadi saat permintaan barang meningkat menjelang bulan puasa. Sejumlah komoditas yang dijual dalam pasar murah meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, cabe rawit, bawang merah hingga daging dengan harga di bawah pasaran.

Menurut salah satu petugas, harga bahan pokok yang dijual saat operasi pasar lebih murah karena langsung ambil dari petani.

(Yudistiro Pranoto/iNews)