...

Operasi Pasar Jelang Ramadan, Harga Murah Langsung dari Petani

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2025 21:32 WIB
Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 25 2 2025 .
Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 25 2 2025 .
Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 25 2 2025 .
Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 25 2 2025 .
Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 25 2 2025 .
A A A
JAKARTA - Sejumlah warga membeli bahan kebutuhan pokok saat Operasi Pasar Pangan Murah di kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).
 
Menjelang bulan suci Ramadan, berbagai daerah di Indonesia mulai menggelar pasar murah guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
 
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan lonjakan harga yang biasanya terjadi saat permintaan barang meningkat menjelang bulan puasa. Sejumlah komoditas yang dijual dalam pasar murah meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, cabe rawit, bawang merah hingga daging dengan harga di bawah pasaran.
 
Menurut salah satu petugas, harga bahan pokok yang dijual saat operasi pasar lebih murah karena langsung ambil dari petani.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Cari Berita Lain Di Sini