JAKARTA - Petugas melakukan Pemantauan Hilal di Masjid Jami’ Al Musari’in Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2025).

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadhan 1446 H. Pemantauan dilakukan pada 125 titik di seluruh Indonesia. Rukyatulhilal ini melibatkan para ahli Falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya.

Hasil rukyat hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Ramadan 1446 H di Indonesia. Sidang isbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama RI.

(Yudistiro Pranoto/iNews)