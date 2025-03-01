...

Awal Puasa 2025, Pemerintah dan Muhammadiyah Bersamaan

Maman Sukirman, Jurnalis · Sabtu 01 Maret 2025 13:28 WIB
MAKASSAR - Rakyatul Hilal penentuan 1 Ramadan 1446 H yang diamati dari area parkir Apartement Center Poin of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jumat (2/2/2025). Pemerintah mellaui Kementerian Agama telah memutuskan bulan Ramadhan 1446 hijriah atau 2025 masehi dimulai pada Sabtu (1/3/2025) besok. Hal ini diputuskan Kementerian Agama setelah menggelar sidang isbat yang mengacu pada hasil pantauan atau rukyatul hilal yang digelar di 125 lokasi di seluruh Indonesia.
 
(Sindo Makassar/Maman Sukirman)

(Maman Sukirman)

