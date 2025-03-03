...

Pasar Takjil Ramadhan Delight di Makassar, Dorong Ekonomi Warga dan UMKM

Maman Sukirman, Jurnalis · Senin 03 Maret 2025 08:59 WIB
Sejumlah warga membeli makanan siap saji di pasar takjil Ramadhan Delight Jalan Andi Mappanyukki, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 2 3 2025 .
Pasar takjil tersebut menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa dengan harga mulai Rp3.000 hingga Rp25.000 sebagai peluang positif menggerakkan perekonomian warga dan pelaku usaha mikro selama bulan puasa Ramadhan 1446 Hijriah.
MAKASSAR - Sejumlah warga membeli makanan siap saji di pasar takjil Ramadhan Delight Jalan Andi Mappanyukki, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (2/3/2025). Pasar takjil tersebut menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa dengan harga mulai Rp3.000 hingga Rp25.000 sebagai peluang positif menggerakkan perekonomian warga dan pelaku usaha mikro selama bulan puasa Ramadhan 1446 Hijriah. 

(Maman Sukirman)

