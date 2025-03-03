...

Berburu Hidangan Nasi Kapau untuk Menu Berbuka Puasa

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 03 Maret 2025 20:43 WIB
Penjual menyiapkan makanan di kuliner Nasi Kapau di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu 2 3 2025 .
Penjual menyiapkan makanan di kuliner Nasi Kapau di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu 2 3 2025 .
Menjelang berbuka puasa, sentra kuliner ini ramai dikunjungi pembeli. Tempat ini menyajikan nasi kapau dan berbagai makanan khas Sumatra Barat lainnya. Aneka menu lauk pauk disusun bertingkat sedemikian rupa, persis di depan penjualnya.
Pembeli bisa langsung memilih menu yang diinginkan. Harga per porsinya mulai dari Rp 17 ribu hingga Rp 50 ribu, tergantung lauk yang dipilih oleh pembeli.
Menjelang berbuka puasa, sentra kuliner ini ramai dikunjungi pembeli. Tempat ini menyajikan nasi kapau dan berbagai makanan khas Sumatra Barat lainnya. Aneka menu lauk pauk disusun bertingkat sedemikian rupa, persis di depan penjualnya.
A A A
JAKARTA - Penjual menyiapkan makanan di kuliner Nasi Kapau di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (2/3/2025).
 
Menjelang berbuka puasa, sentra kuliner ini ramai dikunjungi pembeli. Tempat ini menyajikan nasi kapau dan berbagai makanan khas Sumatra Barat lainnya. Aneka menu lauk pauk disusun bertingkat sedemikian rupa, persis di depan penjualnya.
 
Pembeli bisa langsung memilih menu yang diinginkan. Harga per porsinya mulai dari Rp 17 ribu hingga Rp 50 ribu, tergantung lauk yang dipilih oleh pembeli.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Cari Berita Lain Di Sini