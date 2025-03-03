JAKARTA - Penjual menyiapkan makanan di kuliner Nasi Kapau di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (2/3/2025).

Menjelang berbuka puasa, sentra kuliner ini ramai dikunjungi pembeli. Tempat ini menyajikan nasi kapau dan berbagai makanan khas Sumatra Barat lainnya. Aneka menu lauk pauk disusun bertingkat sedemikian rupa, persis di depan penjualnya.

Pembeli bisa langsung memilih menu yang diinginkan. Harga per porsinya mulai dari Rp 17 ribu hingga Rp 50 ribu, tergantung lauk yang dipilih oleh pembeli.

(Aldhi Chandra Setiawan)