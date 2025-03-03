...

Enam Taman di Jakarta Pusat Akan Beroperasi 24 Jam, Termasuk Lapangan Banteng

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 03 Maret 2025 20:43 WIB
Warga melakukan aktivitas di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu 2 3 2025 .
Lima taman lain yang rencananya beroperasi 24 jam di antaranya Taman Langsat, Taman Ayodya, Tebet Eco Park, Taman Menteng dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tamhut Jakarta Pusat memilih Taman Lapangan Banteng dan 5 taman lainnya yang akan beroperasi selama 24 jam untuk umum.
Warga melakukan aktivitas di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu 2 3 2025 .
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tamhut Jakarta Pusat memilih Taman Lapangan Banteng dan 5 taman lainnya yang akan beroperasi selama 24 jam untuk umum.
JAKARTA - Warga melakukan aktivitas di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (2/3/2025).
 
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Pusat memilih Taman Lapangan Banteng dan 5 taman lainnya yang akan beroperasi selama 24 jam untuk umum.
 
Lima taman lain yang rencananya beroperasi 24 jam di antaranya Taman Langsat, Taman Ayodya, Tebet Eco Park, Taman Menteng dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
 
Taman-taman tersebut dipilih untuk dibuka selama 24 jam karena telah dianggap siap dari segi infrastruktur dan mudah dijangkau transportasi publik.

(Aldhi Chandra Setiawan)

