JAKARTA - Wakil Gubenur DKI Jakarta Rano Karno (kedua kiri) melakukan peninjauan ke sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat debit air dan melihat proses penyaringan sampah sebelum sebagian air dari kali Ciliwung dipisah untuk dialirkan Kanal Banjir Timur. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)