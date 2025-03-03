...

Wagub DKI Jakarta Rano Karno Tinjau Sodetan Kali Ciliwung

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 03 Maret 2025 22:22 WIB
Wakil Gubenur DKI Jakarta Rano Karno kedua kiri melakukan peninjauan ke sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, Senin 3 3 2025 .
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat debit air dan melihat proses penyaringan sampah sebelum sebagian air dari kali Ciliwung dipisah untuk dialirkan Kanal Banjir Timur. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat debit air dan melihat proses penyaringan sampah sebelum sebagian air dari kali Ciliwung dipisah untuk dialirkan Kanal Banjir Timur. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat debit air dan melihat proses penyaringan sampah sebelum sebagian air dari kali Ciliwung dipisah untuk dialirkan Kanal Banjir Timur. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat debit air dan melihat proses penyaringan sampah sebelum sebagian air dari kali Ciliwung dipisah untuk dialirkan Kanal Banjir Timur. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.
A A A
JAKARTA - Wakil Gubenur DKI Jakarta Rano Karno (kedua kiri) melakukan peninjauan ke sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).
 
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat debit air dan melihat proses penyaringan sampah sebelum sebagian air dari kali Ciliwung dipisah untuk dialirkan Kanal Banjir Timur. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Cari Berita Lain Di Sini