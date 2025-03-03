JAKARTA - Petugas Damkar mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).
Banjir melanda pemukiman warga Pejaten Timur perbatasan Pasar Minggu-Condet. Banjir ini imbas luapan Kali Ciliwung dengan ketinggian air mencapai 3-4 meter.
Ketinggian banjir terus meningkat. Bahkan, ada bangunan rumah warga yang berlantai satu nyaris tenggelam.
(Aldhi Chandra Setiawan)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow