...

Banjir Kiriman Rendam Pejaten Timur, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 03 Maret 2025 22:39 WIB
Petugas Damkar mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin 3 3 2025 .
Banjir melanda pemukiman warga Pejaten Timur perbatasan Pasar Minggu-Condet. Banjir ini imbas luapan Kali Ciliwung dengan ketinggian air mencapai 3-4 meter.
JAKARTA - Petugas Damkar mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).
 
Ketinggian banjir terus meningkat. Bahkan, ada bangunan rumah warga yang berlantai satu nyaris tenggelam.

(Aldhi Chandra Setiawan)

