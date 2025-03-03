JAKARTA - Petugas Damkar mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Banjir melanda pemukiman warga Pejaten Timur perbatasan Pasar Minggu-Condet. Banjir ini imbas luapan Kali Ciliwung dengan ketinggian air mencapai 3-4 meter.

Ketinggian banjir terus meningkat. Bahkan, ada bangunan rumah warga yang berlantai satu nyaris tenggelam.

(Aldhi Chandra Setiawan)