BEKASI - Personel Kodim 0507/Bekasi mengevakuasi warga lanjut usia yang terdampak banjir di Kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Wilayah Jakarta dan Kota Bekasi merupakan wilayah yang terdampak banjir cukup parah akibat hujan yang mengguyur sejak Senin sore (3/3/2025) hingga Selasa pagi (4/3/2025).

Beberapa lokasi di Kota Bekasi yang terdampak banjir di antaranya di Kelurahan Jakasetia, Perumahan Jaka Kencana, Perumahan Galaxy, Perumahan Rawalumbu, Perumahan Narogong, Perumahan Pondok Hijau Permai, Perumahan Kemang Pratama, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Rasa, dan Jati Asih.

Akibat banjir, banyak warga yang harus segera dievakuasi. Untuk itu, ratusan personel Kodim 0507/Bekasi turun berjibaku membantu warga yang terjebak banjir sejak senin malam hingga siang hari ini.

Salah satunya Babinsa Kelurahan Jakasetia yang turut membantu evakuasi warga RW 04 Perumahan Jaka Kencana yang masih tertinggal di dalam rumah yang terendam banjir kurang lebih setinggi 1,5 meter.

Hingga Selasa sore, personel gabungan dari TNI, BPBD dan instansi terkait masih terus melakukan penyisiran ke pemukiman warga untuk melakukan evakuasi. (Dispenad)

(MPI)