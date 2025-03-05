...

DPW Partai Perindo Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Bareng Anak Yatim

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 21:48 WIB
Wakil Ketua Umum II Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama bukber DPW Partai Perindo Jakarta dengan anak yatim piatu dan disabilitas di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 3 2025 .
Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, sebanyak 44 DPC Partai Perindo di wilayah Jakarta diundang dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus mempererat kesolidan diantara jajaran Partai Perindo.
DPW Partai Perindo Jakarta menggelar buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 5 3 2025 sore ini. Selain berbuka puasa, diadakan pula pemberian santunan pada anak disabilitas dan anak yatim piatu.
Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, sebanyak 44 DPC Partai Perindo di wilayah Jakarta diundang dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus mempererat kesolidan diantara jajaran Partai Perindo.
 
Gelaran buka puasa tersebut dilakukan sejak pukul 16.00 WIB, yang mana dihadiri oleh Wakil Ketua Umum II Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Waketum III DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun, Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra, Sekretaris DPW Partai Perindo Jakarta sekaligus anggota DPRD Jakarta Dina Masyusin dan jajaran pengurus Partai Perindo, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang Jakarta. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Perindo, hingga sambutan para petinggi Partai Perindo.

(Arif Julianto/okezone)

