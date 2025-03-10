JAKARTA - Pedagang menyortir buah timun suri di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurut pedagang, penjualan buah mengalami peningkatan pada bulan Ramadhan dibandingkan hari biasa terutama jenis buah yang biasa dikonsumsi untuk berbuka puasa seperti buah melon, semangka, blewah, dan timun suri.
Buah-buahan tersebut biasa dikonsumsi untuk berbuka puasa karena memiliki kandungan air yang tinggi dan dapat membantu mengembalikan energi setelah berpuasa.
(Aldhi Chandra Setiawan)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow