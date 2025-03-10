...

Penjualan Buah-buahan Meningkat Selama Ramadhan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 10 Maret 2025 17:25 WIB
Pedagang menyortir buah timun suri di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin 10 3 2025 .
JAKARTA - Pedagang menyortir buah timun suri di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (10/3/2025).
 
Menurut pedagang,  penjualan buah mengalami peningkatan pada bulan Ramadhan dibandingkan hari biasa terutama jenis buah yang biasa dikonsumsi untuk berbuka puasa seperti buah melon, semangka, blewah, dan timun suri. 
 
Buah-buahan tersebut biasa dikonsumsi untuk berbuka puasa karena memiliki kandungan air yang tinggi dan dapat membantu mengembalikan energi setelah berpuasa.

(Aldhi Chandra Setiawan)

